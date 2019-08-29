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16:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи (видео)

Последний раз это случилось в июле.

Вулкан Стромболи на одноименном итальянском острове в Тирренском море к северу от Сицилии вновь активизировался. Огромный столб дыма и пепла виден за несколько километров от острова.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сообщениям СМИ, пострадавших нет. Пожарные пытаются справиться с очагами возгорания, вызванными активностью вулкана. Эвакуацию местного населения и туристов пока решено не проводить.

Отметим, что Стромболи является одним из самых активных вулканов в Европе. Последний раз он извергался 3 июля. Тогда в результате извержения погиб 35-летний турист.

Екатерина Гура

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