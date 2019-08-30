Губернатор Джорджии ввел режим ЧС из-за урагана «Дориан»

«Я объявляю чрезвычайное положение в 12 округах штата для отражения угрозы, которую представляет собой “Дориан”», — отметил Кемп.
«Я издал исполнительный указ о временной отмене федеральных правил и норм в целях обеспечения безостановочных поставок нефтепродуктов, товаров на случай чрезвычайной ситуации и продовольствия. Федеральные правила могут ограничить продолжительность нахождения водителей коммерческих автомобилей в пути», — добавил губернатор. Он также временно упразднил ограничения на массу, высоту и длину транспортных средств, следующих по дорогам Джорджии.
Согласно последним оценкам специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан» достигнет побережья штата Флорида к концу текущей или началу следующей недели. К этому времени он, вероятно, значительно усилится и будет классифицироваться как ураган четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона.
«Дориан» находится примерно в 355 км к