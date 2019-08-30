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01:10 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Джорджии ввел режим ЧС из-за урагана «Дориан»

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в 12 из 159 округов американского штата Джорджия в связи с приближением урагана «Дориан». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора Джорджии Брайана Кемпа.

Источник: AFP 2019

«Я объявляю чрезвычайное положение в 12 округах штата для отражения угрозы, которую представляет собой “Дориан”», — отметил Кемп.

«Я издал исполнительный указ о временной отмене федеральных правил и норм в целях обеспечения безостановочных поставок нефтепродуктов, товаров на случай чрезвычайной ситуации и продовольствия. Федеральные правила могут ограничить продолжительность нахождения водителей коммерческих автомобилей в пути», — добавил губернатор. Он также временно упразднил ограничения на массу, высоту и длину транспортных средств, следующих по дорогам Джорджии.

Согласно последним оценкам специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан» достигнет побережья штата Флорида к концу текущей или началу следующей недели. К этому времени он, вероятно, значительно усилится и будет классифицироваться как ураган четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона.

«Дориан» находится примерно в 355 км к северо-западу от города Сан-Хуан, который является административным центром ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Ураган движется в направлении Флориды со скоростью 5,8 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 38 м/с. Губернатор Флориды в среду ввел на территории штата режим чрезвычайной ситуации.

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