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12:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: взрывы в космосе вызывают «дождь» из золота и платины

Возможно, именно так на Земле появились драгоценные металлы.

Источник: NASA

Когда в космосе сливаются две нейтронные звезды, происходит выброс энергии, который в 1000 раз превосходит энергию, излучаемую новыми. При этом возникают сильные гравитационные волны, и происходит синтез тяжелых металлов.

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Взрыв буквально «омывает» окружающее галактическое пространство «дождем золота и платины», пишут авторы нового исследования, опубликованного в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Некоторые ученые даже предполагают, что все золото и платина на Земле сформировались в результате подобных взрывов вблизи нашей галактики, пишет Live Science.

Астрономическое событие, известное также как килоновая, было обнаружено сравнительно недавно. В 2013 году инструменты на борту космических аппаратов зафиксировали гамма-всплеск SGRB 130603B. Его наблюдал и космический телескоп «Хаббл».

В августе 2017 года ученые заметили гравитационные волны от другой килоновой в галактике NGC 4993 в созвездии Гидры. К сожалению, эти наблюдения начались только через 12 часов после столкновения, поэтому астрономы не получили полной картины процесса.

Сигналы о возможном слиянии нейтронных звезд космические телескопы получили и в 2016 году.

В новом исследовании ученые из Мэрилендского университета сравнили частичный набор данных 2017 года с более полными наблюдениями 2016 года на всех доступных длинах волн света и обнаружили, что процесс происходил практически одинаково.

Они не только подтвердили факт слияния в 2016 году, но и смогли получить полную картину этого процесса и описать его.

Результатом слияния, говорят астрономы, может быть появление магнитара — сверхмассивной нейтронной звезды с исключительно сильным магнитным полем. Раньше считалось, что магнитар замедляет или даже останавливает синтез тяжелых металлов, однако наблюдения 2016 года показали огромное их количество после слияния.

Анна Лысенко

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