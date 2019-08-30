Погодные приметы на 30 августа: начинают дуть ветры
Если птицы улетели на юг — скоро придут холода.
Если птицы улетели на юг — скоро придут холода.
30 августа православная церковь почитает память святого мученика Мирона. В народе этот день называли
Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день. Считалось, что туман и роса утром — к хорошей погоде. А вот если небо затянуто темными тучами, то стоит ждать продолжительного ненастья.
Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета — к теплу. Солнце на восходе красного цвета — жди ветряной погоды. А если оно садится за тучу, то скоро придет ненастная погода.
Также считалось, что если птицы к этому времени улетели в теплые края, то скоро придут холода. А если 30 августа стоит хорошая и теплая погода — весна будет ранней.
Екатерина Гура