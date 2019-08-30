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13:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 30 августа: начинают дуть ветры

Если птицы улетели на юг — скоро придут холода.

Источник: @mahkeo

30 августа православная церковь почитает память святого мученика Мирона. В народе этот день называли Мирон-ветрогон, так как с этого времени начинают дуть холодные ветры. Кроме того, с 30 августа начинается листопад. Первыми опадают листья с березы, а затем с липы и с черемухи.

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Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день. Считалось, что туман и роса утром — к хорошей погоде. А вот если небо затянуто темными тучами, то стоит ждать продолжительного ненастья.

Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета — к теплу. Солнце на восходе красного цвета — жди ветряной погоды. А если оно садится за тучу, то скоро придет ненастная погода.

Также считалось, что если птицы к этому времени улетели в теплые края, то скоро придут холода. А если 30 августа стоит хорошая и теплая погода — весна будет ранней.

Екатерина Гура

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