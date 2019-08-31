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09:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 31 августа: каким будет сентябрь

Последний день лета может многое рассказать о погоде в начале осени.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 73% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

В старину подметили: если воздух 31 августа прозрачный и прохладный — сентябрь будет теплым. Но если жарко и безоблачно, то первый месяц осени будет дождливым.

Красный восход или закат — к ветру и дождю. К непогоде низко плывут облака. День жаркий, но солнце прячется за тучами — может быть не только дождь, но и гроза.

В этот день травники собирали полынь. При этом смотрели на корень растения. Если он толстый — урожай в следующем году будет хороший.

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