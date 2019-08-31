Погодные приметы на 31 августа: каким будет сентябрь
Последний день лета может многое рассказать о погоде в начале осени.
Последний день лета может многое рассказать о погоде в начале осени.
В старину подметили: если воздух 31 августа прозрачный и прохладный — сентябрь будет теплым. Но если жарко и безоблачно, то первый месяц осени будет дождливым.
Красный восход или закат — к ветру и дождю. К непогоде низко плывут облака. День жаркий, но солнце прячется за тучами — может быть не только дождь, но и гроза.
В этот день травники собирали полынь. При этом смотрели на корень растения. Если он толстый — урожай в следующем году будет хороший.