Найдены следы глобального наводнения в прошлом
Они помогут с прогнозами будущих подтоплений.
Они помогут с прогнозами будущих подтоплений.
Более 3 млн лет назад, когда Земля была на 2−3 градуса Цельсия теплее, уровень Мирового океана был на 16 метров выше, чем в наши дни.
К такому выводу пришла международная группа ученых, изучив образования и отложения в прибрежных пещерах. Их работа опубликована в журнале Nature.
Исследователи сосредоточились на отложениях карстовых пещер Арта на восточном побережье Мальорки. Сейчас они находятся на высоте 150 метров над уровнем моря, но в доисторическом прошлом уровень грунтовых вод в пещерах совпадал с уровнем моря.
Ученые проанализировали 70 образцов, взятых в пещерах на высоте от 22,5 до 32 метров над уровнем моря и установили возраст этих отложений. Им 3,3−4,4 млн лет, то есть отложения сформировались в морской воде в эпоху плиоцена.
Повышение уровня моря в ту эпоху могло быть связано и с таянием ледяных щитов, и с оседанием самого острова. Температуры в этот период были на 2−3 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, а количество углекислого газа в атмосфере Земли было таким же высоким, как в наши дни.
По словам исследователей, они смогут использовать полученные данные для прогнозирования темпов повышения уровня моря в современных условиях потепления климата. Ожидается, что уровень воды будет возрастать с дальнейшим таянием Гренландии и Западной Антарктики.
Анна Лысенко