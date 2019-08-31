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16:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Юг Польши затопило (видео)

Европу накрыли сильные грозы.

Ливни обрушились на Малопольское воеводство на юге Польши. Очевидцы делятся видео стихии в соцсетях.

Пассажиры автомобиля, проезжающего возле села Стренгобожице недалеко от Кракова, сняли потоки воды, бушующие прямо на проезжей части. Образовалась серьезная пробка. Многие автомобили застряли в размытой глине.

Синоптики озвучили штормовое предупреждение для юга страны.

После рекордно жаркого июля Европа столкнулась с волной бурь. От сильных гроз, града и штормового ветра пострадали север Италии, Испания, Австрия, Бельгия, Люксембург, Франция, Германия и другие страны. В нескольких городах пронеслись смерчи.

Анна Лысенко

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