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09:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 сентября: узнаем, какой будет зима

Если утром стоит туман — снега будет много.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 767 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

1 сентября на Руси называли днем Андрея Тепляка, потому что погода обычно стояла жаркая. К этому дню старались собрать с грядок свеклу и морковь.

Крестьяне подметили, если 1 сентября улетают на юг журавли — холода придут рано. Туман с утра обещает снежную зиму. Считалось, какая погода в начале месяца, такая будет и вся осень.

Если месяц рогами вверх, то в ближайшие дни будет хорошая погода. Если рогами вниз, жди ненастья.

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