Погодные приметы на 1 сентября: узнаем, какой будет зима
Если утром стоит туман — снега будет много.
Если утром стоит туман — снега будет много.
1 сентября на Руси называли днем Андрея Тепляка, потому что погода обычно стояла жаркая. К этому дню старались собрать с грядок свеклу и морковь.
Крестьяне подметили, если 1 сентября улетают на юг журавли — холода придут рано. Туман с утра обещает снежную зиму. Считалось, какая погода в начале месяца, такая будет и вся осень.
Если месяц рогами вверх, то в ближайшие дни будет хорошая погода. Если рогами вниз, жди ненастья.