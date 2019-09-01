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15:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф показал невероятные молнии на закате (фото)

Сказочное зрелище.

Охотник за штормами Грег Маккоун из Аризоны создал серию снимков грозы во время захода солнца.

На живописных фотографиях часть неба все еще освещена золотистыми лучами, а другая покрыта грозовыми тучами. Картину украшают яркие вспышки молнии. Нередко в кадр попадает и радуга.

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Маккоун работает агентом по недвижимости, а фотографирует в свободное время. Он живет в городе Тусон в пустыне Сонора вместе с женой и детьми. Здесь нередко можно увидеть впечатляющие атмосферные явления.

Снимки Маккоуна принесли ему мировую известность. Их публикуют ведущие издания о природе.

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Анна Лысенко

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