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23:05 (мск), источник: Российская газета

Какой будет погода осенью

Научный руководитель Гидрометцентра пообещал бабье лето в этом году.

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Источник: Агентство «Москва»

Первая декада сентября на европейской территории России ожидается комфортной, рассказал на пресс-конференции в «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Под занавес лета к нам наконец-то заглянул блокирующий антициклон — явление, характерное именно для летнего периода. Поэтому в ближайшую неделю температурный фон на европейской территории России ожидается выше нормы на 3−5 градусов, в западных регионах — примерно на 2 градуса.

На территории от Урала до Дальнего Востока холодов пока тоже не предвидится (будет около и выше нормы), но в Западной Сибири (Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае) температура будет ниже нормы.

Сентябрь обещает обойтись без сильных дождей. На европейской территории их ожидается около и меньше нормы.
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«Осенью меня постоянно спрашивают, когда же придет так называемое бабье лето. Для того чтобы ответить на этот популярный вопрос, я использую аналоговый метод прогнозирования. Он заключается в том, что к актуальным, текущим синоптическим процессам подбираются аналогичные процессы из архива, который у нас есть за достаточно продолжительный период времени. Так вот: в годах-аналогах нынешнему присутствовало бабье лето. Поэтому и в этом году оно обязательно будет», — пообещал Вильфанд. Правда, он при этом напомнил, что обычно «бабьему лету», которое по сути представляет собой продолжительный отрезок сухой и солнечной погоды, предшествует ненастье — холод и слякоть.

Зато Вильфанд с точностью спрогнозировал, когда на российских курортах начнется «бархатный сезон». Произойдет это через неделю. Это лучшее время для отдыха на море, когда температура воды и воздуха примерно одинаковые. В Черном море температура воды будет около 24−25 градусов, воздуха — в районе 24−26. В Крыму же гораздо быстрее будет остужаться вода Черного моря, уже к середине месяца она будет в диапазоне 21−22 градуса.

Прогноз на осенне-зимний период (октябрь — март) появится примерно к 20 сентября.

По словам Вильфанда, невозможно составить прогноз, пока не закончился летний период: нужно оценить всю динамику циркуляции воздуха за летние месяцы, температурный режим океанов, нужна статистическая интерпретация гидродинамических расчетов. «Эта работа начинается буквально с первых чисел сентября, когда заканчивается лето и поступают все данные не только от метеостанций в нашей стране, но и со всего мира. Потому что частицы воздуха не знают границ. А для того чтобы прогнозировать погоду на территории нашей страны, конечно, надо иметь представление о том, что происходит по всему глобусу», — рассказал Вильфанд.

Бархатный сезон на Черном море начнется через неделю: в этот период температуры воды и воздуха сойдутся на отметке около 24−26 градусов.

Несмотря на все капризы погоды нынешним летом, сбор зерновых и бобовых культур окажется выше, чем в прошлом году. «Без хлеба не останемся, и на экспорт пойдет достаточная доля», — заверил синоптик. При этом по кукурузе хороший урожай ожидается только в Южном и Северо-Кавказском округах. В других регионах, прежде всего европейской части страны, были не очень благоприятные условия для вегетации этой культуры. Зато подсолнечник не подкачал, сбор ожидается на 15 процентов выше средних значений. Да и свекла должна уродиться. Ее урожай ожидается на 7−10 процентов выше, чем в прошлом году.

А вот для картофеля лето оказалось не слишком удачным: в этом году его сбор будет примерно на 5−7 процентов ниже прошлогоднего, сообщил Вильфанд.

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