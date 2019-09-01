Какой будет погода осенью
Научный руководитель Гидрометцентра пообещал бабье лето в этом году.
Научный руководитель Гидрометцентра пообещал бабье лето в этом году.
Первая декада сентября на европейской территории России ожидается комфортной, рассказал на
Под занавес лета к нам
На территории от Урала до Дальнего Востока холодов пока тоже не предвидится (будет около и выше нормы), но в Западной Сибири (Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае) температура будет ниже нормы.
«Осенью меня постоянно спрашивают, когда же придет так называемое бабье лето. Для того чтобы ответить на этот популярный вопрос, я использую аналоговый метод прогнозирования. Он заключается в том, что к актуальным, текущим синоптическим процессам подбираются аналогичные процессы из архива, который у нас есть за достаточно продолжительный период времени. Так вот: в
Зато Вильфанд с точностью спрогнозировал, когда на российских курортах начнется «бархатный сезон». Произойдет это через неделю. Это лучшее время для отдыха на море, когда температура воды и воздуха примерно одинаковые. В Черном море температура воды будет около 24−25 градусов, воздуха — в районе 24−26. В Крыму же гораздо быстрее будет остужаться вода Черного моря, уже к середине месяца она будет в диапазоне 21−22 градуса.
По словам Вильфанда, невозможно составить прогноз, пока не закончился летний период: нужно оценить всю динамику циркуляции воздуха за летние месяцы, температурный режим океанов, нужна статистическая интерпретация гидродинамических расчетов. «Эта работа начинается буквально с первых чисел сентября, когда заканчивается лето и поступают все данные не только от метеостанций в нашей стране, но и со всего мира. Потому что частицы воздуха не знают границ. А для того чтобы прогнозировать погоду на территории нашей страны, конечно, надо иметь представление о том, что происходит по всему глобусу», — рассказал Вильфанд.
Несмотря на все капризы погоды нынешним летом, сбор зерновых и бобовых культур окажется выше, чем в прошлом году. «Без хлеба не останемся, и на экспорт пойдет достаточная доля», — заверил синоптик. При этом по кукурузе хороший урожай ожидается только в Южном и
А вот для картофеля лето оказалось не слишком удачным: в этом году его сбор будет примерно на 5−7 процентов ниже прошлогоднего, сообщил Вильфанд.