Погодные приметы на 2 сентября: наблюдаем за желтыми листьями
Они подскажут, какой будет весна.
Они подскажут, какой будет весна.
2 сентября православные христиане почитают память пророка Самуила. В народе этот день называли Самойлин или
Наши предки присматривались к различным природным явлениям в этот день. Считалось, что если луна на небе в красноватом круге, то скоро будет сильный ветер. Если солнце садится в туман — это к дождю.
Если на березе листья начинают желтеть с верхушки, то весна будет ранняя, а если снизу — тепла придется ждать долго. Если стебель камыша внутри липкий, то зима будет долгой и суровой.
Екатерина Гура