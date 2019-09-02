Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Фоторепортажи
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
10Как горела Останкинская телебашня
11:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 2 сентября: наблюдаем за желтыми листьями

Они подскажут, какой будет весна.

Источник: СС0/Couleur

2 сентября православные христиане почитают память пророка Самуила. В народе этот день называли Самойлин или Самуил-свекольник, так как наступала пора собирать урожай свеклы и моркови.

Наши предки присматривались к различным природным явлениям в этот день. Считалось, что если луна на небе в красноватом круге, то скоро будет сильный ветер. Если солнце садится в туман — это к дождю.

Если на березе листья начинают желтеть с верхушки, то весна будет ранняя, а если снизу — тепла придется ждать долго. Если стебель камыша внутри липкий, то зима будет долгой и суровой.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Почему пить не вредно: 8 полезных эффектов алкоголя Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. А умеренное потребление может принести ощутимую пользу.
Hi-Tech
Ученые показали видео с «проклятого корабля» Это невероятно.
Авто
Недорогой и рамный: в России готовят «новый» внедорожник ГАЗ продолжает развивать концепцию полноприводных «Соболей». На выставке Comtrans публике представили новую версию рамного внедорожника
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Ремонт закончили)) 642
Муж постоянно требует секса 398
Галантный Бодрячок Наварры - 2 261
Родители считают меня плохой матерью. 71
Леди
«Все же висеть будет»: как я похудела на 26 кг в 50 лет 50-летняя Анжелика Созоник с помощью советов дочери сумела осуществить давнюю мечту – сбросить пару десятков лишних килограммов.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»