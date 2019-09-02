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13:43 (мск), источник: РИА Новости

Гидрометцентр рассказал о сокращении холодного времени года

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается, рассказал в разговоре с «РГ» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, вследствие глобального потепления и в северных широтах, и в средней полосе сокращается промежуток между периодом, когда температура воздуха переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда она поднимается до устойчивых положительных значений.

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Синоптик подчеркнул, что с 1981 по 2010 годы в столице средняя температура в январе повысилась на два градуса, что является серьезным смещением.

Кроме того, летом также теплеет, но не так стремительно, как в зимнее время. Это объясняется количеством солнечных лучей.

«Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость. А зимой даже 15-градусов отклонения — норма».

В следующем году Всемирная метеорологическая организация (ВМО) представит новые нормы температур для разных климатических зон, добавил Вильфанд.

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