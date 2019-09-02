Ураган «Дориан» показали из космоса (фото)
Мощный ураган уже обрушился на северную часть Багамских островов.
Мощный ураган уже обрушился на северную часть Багамских островов.
Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2 и № 2−2 провели съемку урагана «Дориан». Ему присвоена пятая — максимальная — категория по шкале
Максимальная скорость порывов ветра урагана достигает 300 км/ч. По сообщениям СМИ, в понедельник ураган обрушился на северную часть Багамских островов, а затем стихия направится в сторону побережья штата Флорида. По прогнозам, «Дориан» незначительно ослабеет, но останется мощным в течение ближайших нескольких дней.
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Татьяна Малюк