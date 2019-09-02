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15:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган «Дориан» показали из космоса (фото)

Мощный ураган уже обрушился на северную часть Багамских островов.

Источник: РОСКОСМОС

Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2 и № 2−2 провели съемку урагана «Дориан». Ему присвоена пятая — максимальная — категория по шкале Саффира-Симпсона, означающая сильные разрушения и опасность для жизни людей.

Источник: РОСКОСМОС

Максимальная скорость порывов ветра урагана достигает 300 км/ч. По сообщениям СМИ, в понедельник ураган обрушился на северную часть Багамских островов, а затем стихия направится в сторону побережья штата Флорида. По прогнозам, «Дориан» незначительно ослабеет, но останется мощным в течение ближайших нескольких дней.

Источник: РОСКОСМОС

Ранее власти американских штатов Джорджия и Южная Каролина объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных округов из-за приближения мощного урагана «Дориан».

Татьяна Малюк

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