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16:55 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики предрекли россиянам «еврозиму» с ледяными дождями

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Предстоящая зима будет теплой и слякотной, рассказал радиостанции «Говорит Москва» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА Новости

По его словам, «очертания зимы» появятся только в канун Нового года, а в целом сезон ожидается теплый и влажный.

«Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололёдными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей <…> Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант», — пояснил Тишковец.

Он также отметил, что в сентябре этого года ожидается три волны бабьего лета, октябрь, скорее всего, будет дождливым, а ноябрь — в пределах нормальных показателей. Зима климатически будет отсрочена на две-три недели.

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