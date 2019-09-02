Синоптики предрекли россиянам «еврозиму» с ледяными дождями
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Предстоящая зима будет теплой и слякотной, рассказал радиостанции «Говорит Москва» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Предстоящая зима будет теплой и слякотной, рассказал радиостанции «Говорит Москва» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, «очертания зимы» появятся только в канун Нового года, а в целом сезон ожидается теплый и влажный.
«Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололёдными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей <…> Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант», — пояснил Тишковец.
Он также отметил, что в сентябре этого года ожидается три волны бабьего лета, октябрь, скорее всего, будет дождливым, а ноябрь — в пределах нормальных показателей. Зима климатически будет отсрочена на