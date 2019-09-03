Опубликовано видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»
Кадры были сделаны в момент, когда стихия достигла наивысшей категории.
Кадры были сделаны в момент, когда стихия достигла наивысшей категории.
Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) опубликовали в Twitter видео пролета самолета Lockheed WP-3D Orion через эпицентр урагана «Дориан», который бушует в Атлантическом океане.
Видео было снято 1 сентября, когда ураган достиг пятой — максимальной — категории по шкале
С наибольшей силой стихия обрушилась на север Багамских островов. Там были серьезно повреждены или разрушены 13 тысяч домов. В результате стихии погибли 5 человек.
Ранее власти американских штатов Джорджия и Южная Каролина объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных округов, а власти Южной Каролины и Вирджинии ввели режим ЧС. И
Татьяна Малюк