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 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
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11:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Опубликовано видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»

Кадры были сделаны в момент, когда стихия достигла наивысшей категории.

Источник: AFP 2019

Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) опубликовали в Twitter видео пролета самолета Lockheed WP-3D Orion через эпицентр урагана «Дориан», который бушует в Атлантическом океане.

Видео было снято 1 сентября, когда ураган достиг пятой — максимальной — категории по шкале Саффира-Симпсона, означающей сильные разрушения и опасность для жизни людей.

С наибольшей силой стихия обрушилась на север Багамских островов. Там были серьезно повреждены или разрушены 13 тысяч домов. В результате стихии погибли 5 человек.

Как ожидается, после того как ураган пройдет Багамские острова, он приблизится на опасное расстояние к юго-восточному побережью США.

Ранее власти американских штатов Джорджия и Южная Каролина объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных округов, а власти Южной Каролины и Вирджинии ввели режим ЧС. Из-за урагана в США отменили более тысячи рейсов.

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Татьяна Малюк

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