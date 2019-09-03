Американец создает необычные искусственные облака (видео)
Летающие животные и слова.
Летающие животные и слова.
52-летний художник и изобретатель из США Стив Хоун придумал необычный бизнес. Он создает искусственные облака в форме животных, сказочных существ и слов.
Используя экологически безопасное мыло, воду, а также гелий и азот, Хоук с помощью специальной машины с трафаретом формирует различные фигуры, которые затем запускает в воздух.
Пусть эти необычные облака живут недолго, но они точно дарят отличное настроение и вызывают улыбку.
Екатерина Гура