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16:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американец создает необычные искусственные облака (видео)

Летающие животные и слова.

52-летний художник и изобретатель из США Стив Хоун придумал необычный бизнес. Он создает искусственные облака в форме животных, сказочных существ и слов.

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Используя экологически безопасное мыло, воду, а также гелий и азот, Хоук с помощью специальной машины с трафаретом формирует различные фигуры, которые затем запускает в воздух.

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Пусть эти необычные облака живут недолго, но они точно дарят отличное настроение и вызывают улыбку.

Екатерина Гура

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