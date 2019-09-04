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10:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 сентября: смотрим на солнце

Хорошая погода — к теплой осени.

Источник: СС0/jplenio

4 сентября связано со святым мучеником Агафоником Никодимийским. В народе этот день прозвали Агафоном Огуменником.

Наши предки верили, что если этот день выдался теплым и солнечным, то такая же погода продержится еще 4 недели.

Утро пасмурное — жди солнечную и хорошую погоду. А вот если при заходе солнца небо затянуто облаками, то следующий день будет ветреный и дождливый.

Что же касается прогноза на длительный срок, то считалось: если орехов много, а грибов мало — будет холодная и снежная зима.

Екатерина Гура

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