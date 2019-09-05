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06:46 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

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Источник: AP 2019

Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов. 6 сентября в Кировской области ночью столбики термометров опустятся до минус двух градусов.

6 сентября заморозки ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае: ночью до минус двух. А в Омской области вообще до минус пяти градусов.
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6 и 7 сентября низкие температуры прогнозируются в Хакасии (до минус двух градусов), а в Иркутской области до минус трех. Ко всему прочему 6 сентября в Иркутской области сильный дождь.

В Бурятии 7 сентября до минус трех градусов. На Камчатке и в Забайкальском крае до минус одного градуса будет ночью 7 сентября. На Таймыре дождь уже со снегом. В центральных и южных районах Красноярского края 6 и 7 сентября заморозки — до минус двух градусов.

В континентальных районах Магаданской области совсем по-зимнему: ночью до минус 7−10 градусов. Это в пределах климатической нормы для северного региона.

А вот в среднюю полосу России после кратковременного похолодания вернется июньское тепло. Температура повысится до 20 и более градусов.

В Москве в четверг станет немного прохладней, чем в начале недели. Температура днем в столичном регионе будет колебаться на отметке плюс 20−22 градуса. Пройдет небольшой дождь.
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6 и 7 сентября местами кратковременный дождь, ночью 12−14 градусов, днем 21−23 выше нуля. 8 сентября ночь окажется немного прохладней, зато днем до плюс 24 градусов.

А новая рабочая неделя — с 9 сентября — может начаться с 26-градусного потепления. «Это среднесуточная погода июля. Погода не соответствует сезону», — заметила Паршина.

Лето продолжается и на Кубани: днем там до плюс 32 градусов.

Хотя 6 и 7 сентября жару в Краснодарском крае собьет сильный дождь. Ливни ожидаются 6 и 7 сентября и в Ставропольском крае.

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