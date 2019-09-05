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10:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 5 сентября: наступают первые заморозки

Наблюдаем за журавлями и деревьями.

Источник: СС0/JillWellington

5 сентября православная церковь почитает память святого мученика Луппа (на Руси его называли Лупом). Этот день в народе прозвали Луп Брусничник.

Считается, что именно с этого дня начинаются утренние заморозки.

Увидеть в этот день летящих на юг журавлей — к ранней зиме. Но если клин летит очень низко над землей, то сильных морозов в этом году не будет.

Если деревья зацвели во второй раз, значит, зима продлится долго.

Низкое атмосферное давление медленно понижается, а ветер переходит с южного на юго-западный — несколько дней продержится хорошая погода.

Если горох на грядках расцвел, то осень будет теплой и долгой. А если ранним вечером появился туман, то стоит ждать улучшения погоды.

Екатерина Гура

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