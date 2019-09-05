Погодные приметы на 5 сентября: наступают первые заморозки
Наблюдаем за журавлями и деревьями.
Наблюдаем за журавлями и деревьями.
5 сентября православная церковь почитает память святого мученика Луппа (на Руси его называли Лупом). Этот день в народе прозвали Луп Брусничник.
Считается, что именно с этого дня начинаются утренние заморозки.
Если деревья зацвели во второй раз, значит, зима продлится долго.
Низкое атмосферное давление медленно понижается, а ветер переходит с южного на
Если горох на грядках расцвел, то осень будет теплой и долгой. А если ранним вечером появился туман, то стоит ждать улучшения погоды.
Екатерина Гура