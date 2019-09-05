Галактику Боде показали в инфракрасном свете
Она находится близко от Земли.
Она находится близко от Земли.
Телескоп имени Спитцера получил новое изображение спиральной галактики Боде в созвездии Большая Медведица.
Она находится на расстоянии 12 миллионов световых лет от Земли и видна даже в бинокль или любительский телескоп. Но наблюдение Спитцера необычное. Снимок сделан в инфракрасном свете, благодаря чему хорошо видно распределение звездной массы, пыли и газа внутри спиральных рукавов.
Короткоживущие голубые звёзды в областях формирования звёзд нагревают пыль и значительно усиливают излучение из этих регионов.
Анна Лысенко