Погодные приметы на 6 сентября: ясная ночь обещает хорошую погоду
А дождь — хороший урожай в следующем году.
А дождь — хороший урожай в следующем году.
Сегодня в православной церкви чтят память святого Евтихия, который был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла.
На Евтихия наши предки наблюдали за природными явлениями. Если в этот день идет дождь, то в будущем году будет хороший урожай.
Ночью ясно — к хорошей погоде. Такую же погоду стоит ждать, если температура воздуха поднимается от восхода солнца до обеда, а затем понижается до следующего утра.
Екатерина Гура