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10:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 6 сентября: ясная ночь обещает хорошую погоду

А дождь — хороший урожай в следующем году.

Источник: Reuters

Сегодня в православной церкви чтят память святого Евтихия, который был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла.

На Евтихия наши предки наблюдали за природными явлениями. Если в этот день идет дождь, то в будущем году будет хороший урожай.

Ночью ясно — к хорошей погоде. Такую же погоду стоит ждать, если температура воздуха поднимается от восхода солнца до обеда, а затем понижается до следующего утра.

Екатерина Гура

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