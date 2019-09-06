Вместо северного сияния в небе увидели Cтив
Это малоисследованное атмосферное явление, которое может влиять на работу приборов и здоровье метеочувствительных людей.
Это малоисследованное атмосферное явление, которое может влиять на работу приборов и здоровье метеочувствительных людей.
Туристы, приехавшие на Аляску полюбоваться северным сиянием, неожиданно увидели в небе другой, малоизученный, феномен под названием Cтив, пишет Phys.org.
В английском языке это аббревиатура STEVE, означающая «сильное повышение скорости теплового излучения». Впервые об этом странном атмосферном явлении ученые заговорили в 2017 году.
Стив выглядит как узкая вертикальная лента северного сияния, но на деле это нечто другое. В свое время анализ данных спутника Swarm показал, такие явления вызваны длинной лентой горячего газа с температурой 3 тыс. градусов Цельсия на высоте около 300 км. Лента при этом движется с большой скоростью — примерно 6 км в секунду. Ее можно увидеть как в Северном, так и Южном полушарии.
Этим летом канадские исследователи подтвердили, что Cтив — действительно уникальное явление. Их выводы опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.
Ученые использовали спектрограф, чтобы определить, какое излучение дает Cтив. Северное сияние на спектрографе выглядит примерно так же, как разноцветная, сияющая неоновая вывеска. Оно порождается столкновением атомов и молекул газов в верхней атмосфере.
Спектр Cтива не имеет с этим ничего общего. Ученые увидели очень широкую полосу света, в которой все длины волн имели одинаковую силу. Они сравнили его с широкополосным излучением от нагревания электрической плиты. Такой спектр означает, что сияние исходит не от столкновения атомов и молекул, а от очень горячих частиц в атмосфере.
Теперь исследователи намерены изучить, как Cтив может влиять на нашу инфраструктуру, например, спутниковую связь и работу электронных приборов.
Анна Лысенко