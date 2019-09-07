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10:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 сентября: о чем говорит урожай грибов

По нему судят о предстоящей зиме.

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Источник: AP 2019

В начале сентября уже осыпаются первые листья. По характеру листопада судят о погоде на ближайшее время. Если листья падают на землю «лицом» вверх, то скоро похолодает, а зима будет суровой. Если «лицом» вниз, то погода будет теплой долгое время.

Птицы продолжают улетать в теплые края. Если стайки садятся передохнуть на землю, в ближайшие дни будет тепло. На крыши домов или деревья — к похолоданию.

Вороны много и отрывисто каркают перед дождем. Если он начался во второй половине дня, то будет идти и весь следующий день.

Богатый урожай грибов обещает затяжную зиму.

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