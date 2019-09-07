Погодные приметы на 7 сентября: о чем говорит урожай грибов
По нему судят о предстоящей зиме.
По нему судят о предстоящей зиме.
В начале сентября уже осыпаются первые листья. По характеру листопада судят о погоде на ближайшее время. Если листья падают на землю «лицом» вверх, то скоро похолодает, а зима будет суровой. Если «лицом» вниз, то погода будет теплой долгое время.
Птицы продолжают улетать в теплые края. Если стайки садятся передохнуть на землю, в ближайшие дни будет тепло. На крыши домов или деревья — к похолоданию.
Вороны много и отрывисто каркают перед дождем. Если он начался во второй половине дня, то будет идти и весь следующий день.
Богатый урожай грибов обещает затяжную зиму.