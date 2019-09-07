Геологи воссоздали историю похороненного под Европой континента
Он находится на глубине 1500 километров ниже поверхности.
Он находится на глубине 1500 километров ниже поверхности.
Исследователи смогли достаточно детально описать историю исчезнувшего континента, известного как Большая Адрия, сообщает Science.
Сейчас этот доисторический участок суши, о котором геологам известно уже несколько десятилетий, похоронен под Южной Европой. Единственными видимыми его остатками являются известняки и другие породы, найденные в горных хребтах. Ученые считают, раньше это были морские отложения, которые поднялись в результате столкновения тектонических плит.
До сих пор геологи затруднялись
Проанализировав огромный массив геологических данных, международная команда ученых установила, что Большая Адрия стала отдельным континентом, когда откололась от суперконтинента Гондвана около 240 миллионов лет назад. Она начала двигаться на север, при этом вращаясь против часовой стрелки и задевая другие тектонические плиты. Столкновение происходило со скоростью не более 3−4 см в год.
Около 140 миллионов лет назад это был участок размером с Гренландию, в основном покрытый тропическим морем, в котором собирались отложения, медленно формируя скалы.
Геологические следы доисторического континента рассеяны по 30 странам от Испании до Ирана. Долгое время исследователи занимались сбором образцов. Затем им не хватало мощного программного обеспечения, которое могло бы проанализировать и собрать воедино все данные. На анализ у группы ушло больше 10 лет.
Это не единственное доказательство того, что Большая Адрия — потерянный континент. Ранее ученые, которые изучают сейсмические волны для компьютерного моделирования подземных структур, создали своеобразный «атлас подземного мира» — кладбище древних геологических формирований, которые спрятаны в мантии. Согласно этому исследованию части Большой Адрии сейчас находятся на глубине 1500 километров ниже поверхности нашей планеты.
Анна Лысенко