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08:25 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло

Осадков не ожидается, но зато ночью и по утрам будут наблюдаться характерные для осени туманы.

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Источник: РИА "Новости"

Ночью от 8 до 14 градусов тепла, на севере Центрального округа — плюс 5 градусов. Днем вполне летние значения — от 22 до 27 градусов.

«Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10−15 градусов, днем 21−26 градусов. Это июльские значения», — уточнила Паршина.

И, по крайней мере, до конца недели лето будет продолжаться.

В Москве в понедельник до +25 градусов. С 10 по 13 сентября сохранится летняя сухая погода. По ночам преимущественно 8−13 градусов, днем 20−25. В ближайшие выходные, 14 и 15 сентября, могут пройти кратковременные дожди, ночью 6−11 градусов, днем 20−25 градусов. А вот в Поволжье лето резко «выключили». В Саратовской и Оренбургской областях сохраняются ночные заморозки до минус 3 градусов.

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В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях днем до +23 градусов. На востоке Северо-Западного округа (в Архангельской, Вологодской областях, а также в Республике Коми) днем 13−18 градусов. В середине недели ожидается повышение до +20 градусов.

На юге европейской территории кратковременные дожди. Но «бархатный сезон» не отменяется. Днем на черноморском побережье до 28−30 градусов. Температура воды — 24 градуса.

Антициклон с европейской территории России распространит свое влияние на Урал. Дневная температура там повысится до +15 градусов. В Тюменской, Томской и Омской областях 13−18 градусов. В Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае в середине недели похолодает до плюс 11−16 градусов. В понедельник, 9 сентября, в Новосибирской и Томской областях сильный дождь. В горах Иркутской области дождь с мокрым снегом.

В центральных и южных районах Красноярского края сохраняются ночные заморозки до -3 градусов. Хотя днем воздух будет прогреваться до +22 градусов.

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