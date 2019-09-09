Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каждый пятый гость отеля — вор?Как гостиницы борются с несунами
Фоторепортажи
17Дрон показал, что осталось от амазонского леса
51Определены финалисты конкурса AGORA Awards 2019
13:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 9 сентября: смотрим на рябину

По этому дереву можно узнать, какой будет зима.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 73% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: СС0/_Alicja_

9 сентября — в день Пимена и Анфисы — наши бабушки и дедушки собирали рябину. Ее использовали для приготовления отваров, варенья и вина. Гроздьями старались украсить дом: по поверью, это приносило счастье.

Если ягоды этого дерева не успели осыпаться — зима будет мягкой. Большой урожай рябины — к сырой осени и суровой зиме. Листья рябины пожелтели — осень будет теплой, а зима морозной.

Гром в этот день предвещает теплую погоду на долгое время. Если утром стоит густой туман — можно ожидать большого урожая грибов.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Как перестать сутулиться Мир вокруг нас меняется, и мы меняемся вместе с ним. В жизни современного человека появилось много девайсов, которые упрощают жизнь, но при этом вредят здоровью.
Hi-Tech
Опубликовано фото из центра урагана «Дориан» Фантастическое зрелище.
Авто
ГИБДД затеяла новую реформу ГИБДД России опубликовала проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения», содержащий ряд нововведений в области подготовки водителей и обмена прав. Большая часть предложенных нововведений позаимствована из опыта зарубежных стран
Кино
Старшая дочь Веры Глаголевой объявила о съемках в новом проекте Анна Нахапетова получила главную роль в фильме под названием «Сжигая за собой мосты»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Дети
Почему нельзя делить людей на технарей и гуманитариев Какими навыками должен обладать человек будущего? Рассказывает руководитель проекта «Атлас новых профессий»
Леди
Как выбрать красную помаду: 8 простых советов от визажистов Визажисты уже готовы ответить на один из вечных бьюти-вопроов. Осталось только заглянуть в их социальные сети за рекомендации и фото-доказательствами.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»