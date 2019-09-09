Погодные приметы на 9 сентября: смотрим на рябину
По этому дереву можно узнать, какой будет зима.
По этому дереву можно узнать, какой будет зима.
9 сентября — в день Пимена и Анфисы — наши бабушки и дедушки собирали рябину. Ее использовали для приготовления отваров, варенья и вина. Гроздьями старались украсить дом: по поверью, это приносило счастье.
Если ягоды этого дерева не успели осыпаться — зима будет мягкой. Большой урожай рябины — к сырой осени и суровой зиме. Листья рябины пожелтели — осень будет теплой, а зима морозной.
Гром в этот день предвещает теплую погоду на долгое время. Если утром стоит густой туман — можно ожидать большого урожая грибов.
Анна Лысенко