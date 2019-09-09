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15:12 (мск), источник: РИА Новости

Медведев пошутил о хорошей погоде в России, которую приходится «ловить»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил насчет хорошей погоды в РФ, отметив, что ее приходится «ловить».

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Источник: РИА Новости

«Спасибо большое, что вы приехали в РФ, в Петербург, где сейчас стоит прекрасная погода. Надеюсь, она никого не разочарует, потому что в России хорошую погоду нужно ловить», — сказал он на встрече.

Медведев в понедельник приехал в Петербург на открытие Менделеевского съезда. Также он встретился с приехавшими нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ.

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