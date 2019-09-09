Медведев пошутил о хорошей погоде в России, которую приходится «ловить»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости.
«Спасибо большое, что вы приехали в РФ, в Петербург, где сейчас стоит прекрасная погода. Надеюсь, она никого не разочарует, потому что в России хорошую погоду нужно ловить», — сказал он на встрече.
Медведев в понедельник приехал в Петербург на открытие Менделеевского съезда. Также он встретился с приехавшими нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ.