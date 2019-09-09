Ученые: инопланетяне уже могли посещать Землю
Но это произошло в очень далеком прошлом.
Но это произошло в очень далеком прошлом.
В Млечном Пути может существовать множество инопланетных цивилизаций. Некоторые из них, скорее всего, уже посещали Землю. Человечество не знает об этом, потому что с тех пор прошло не менее 10 миллионов лет.
Такая гипотеза озвучена в исследовании, опубликованном в Astronomical Journal. Тем самым астрофизики предложили еще одно объяснение парадоксу Ферми, который состоит в отсутствии видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, хотя за миллиарды лет они должны были бы расселиться по всей Вселенной.
По словам американских и британских астрофизиков, при решении парадокса не учитывается скорость движения звезд, которые вращаются вокруг центра галактики
Тем временем исследование Оксфордского университета показало: существуют 2 шанса из 5 на то, что мы — единственная цивилизация в галактеки, и примерно 1 шанс к 3 — что единственная во всем космосе.
Анна Лысенко