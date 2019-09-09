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18:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Женщина нашла в бочке гнездо гигантского шершня

Это ядовитое насекомое.

Жительница Великобритании обнаружила в бочке для компоста огромное гнездо Vespa mandarinia — самого большого шершня в мире, пишет Daily Mail.

Длина этих насекомых составляет около 5 см, а размах крыльев может превышать 7,5 см. Шершни вырабатывают высокотоксичный яд, их укус очень опасен.

Жительница острова Джерси собирала ежевику возле компостного бака, когда заметила летающих шершней. Она обратилась в соответствующие службы.

Борьба с этими насекомыми на Нормандских островах ведется постоянно, чтобы они не распространились на остальную Великобританию. С весны на Джерси обнаружили уже 55 гнезд. Последняя находка — самая крупная.

Анна Лысенко

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