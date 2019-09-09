Experts discover biggest deadly Asian giant hornet nest yet in compost bin in Jerseyhttps://t.co/Mcj1LS01As— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 9, 2019
Женщина нашла в бочке гнездо гигантского шершня
Это ядовитое насекомое.
Это ядовитое насекомое.
Жительница Великобритании обнаружила в бочке для компоста огромное гнездо Vespa mandarinia — самого большого шершня в мире, пишет Daily Mail.
Длина этих насекомых составляет около 5 см, а размах крыльев может превышать 7,5 см. Шершни вырабатывают высокотоксичный яд, их укус очень опасен.
Жительница острова Джерси собирала ежевику возле компостного бака, когда заметила летающих шершней. Она обратилась в соответствующие службы.
Борьба с этими насекомыми на Нормандских островах ведется постоянно, чтобы они не распространились на остальную Великобританию. С весны на Джерси обнаружили уже 55 гнезд. Последняя находка — самая крупная.
Анна Лысенко