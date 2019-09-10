На Титане нашли следы взрывов
Они произошли миллионы лет назад.
Они произошли миллионы лет назад.
Титан, крупнейший спутник Сатурна, в прошлом пережил мощные взрывы, заявили ученые.
Долгое время астрономы пытались понять происхождение крупных полостей на поверхности Луны. Считалось, что большинство из них образовалось, когда жидкий метан стал растворять поверхность спутника. Примерно так же вода на Земле растворяет известняк, образуя озера.
Теперь исследователи нашли доказательства того, что миллионы лет назад холодная поверхность Титана (минус 180 градусов Цельсия) была еще холоднее — настолько, что здесь мог существовать жидкий азот, говорится в работе, опубликованной в Nature Geoscience.
Изучив радиолокационные данные, собранные во время последнего полета станции «Кассини», ученые пришли к выводу, что морфология полостей на поверхности Титана больше соответствует взрывным кратерам. Это же подтвердили и математические расчеты.
Астрономам известно, что Титан перенес периоды резких похолоданий и потеплений. Во время «ледниковых периодов» атмосфера спутника состояла в основном из азота. Он выпадал в виде жидкого дождя и циркулировал под ледяной поверхностью Титана, собираясь в лужи и озера.
Помимо Земли, Титан является единственным планетарным телом в Солнечной системе, на поверхности которого находится стабильная жидкость — жидкий этан и метан.
Анна Лысенко