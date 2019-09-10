Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каждый пятый гость отеля — вор?Как гостиницы борются с несунами
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
20:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Погоду признали угрозой экономике России

Российская экономика серьезно зависит от погодных условий. Об этом заявил директор департамента государственной политики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев, сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — сказал чиновник на заседании общественного совета при ведомстве.

По итогам встречи решено дать ряд указаний Росгидромету. Среди них — тщательнее составлять прогнозы, которые необходимы для прохождения Северного морского пути, развивать метеорологические сервисы, сеть наблюдений, оперативную обработку спутниковых данных, а также средне- и долгосрочные прогнозы.

От погодных условий зависит, помимо сельского хозяйства, туристическая отрасль, розничная торговля и энергопотребление, возрастающее при пониженной температуре. Существенное влияние оказывают и экстремальные явления, такие как наводнения, пожары, ураганы, на борьбу с последствиями которых тратятся средства из бюджета.

Ранее руководство МЧС неоднократно призывало ввести штрафы для синоптиков за неверные прогнозы погоды. В 2017 году глава ведомства Владимир Пучков после урагана в Москве объяснил, что наказывать надо конкретных должностных лиц. А в 2010-м его предшественник Сергей Шойгу, в настоящее время занимающий должность министра обороны России, заявил, что Росгидромет берет деньги за свои предсказания, а значит, должен отвечать за них. Кроме того, в 2005 году бывший мэр Москвы Юрий Лужков пытался добиться от синоптиков неустойки за неточные прогнозы погоды.

Читайте также

 «Я не рассчитал»: Билан о скандальном выступлении в нетрезвом виде
Реакция Трампа на эвакуацию американского шпиона из России
Здоровье
7 ошибок, которые убивают желание Как сохранить привлекательность для своего партнёра и со временем не убить влечение друг к другу?
Hi-Tech
Названы важнейшие параметры для игр на смартфоне Выбираем игровой смартфон правильно.
Авто
Новая BMW: такой огромной решетки радиатора еще не было BMW на автосалоне во Франкфурте привезла по-настоящему красивый концепт. Или нет? Давайте решим вместе
Кино
Лиза Арзамасова удивила беременным животом на съемках фильма Звезда «Папиных дочек» появится в новом проекте в неожиданном образе
Недвижимость
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Как выглядит внутри квартира стоимостью больше 100 млн рублей
Это шедеврально: знаменитая Ла Педрера совмещает статус памятника и жилого дома
Популярные темы на «Детях»
Ух, я бешусь. Дети, бабушка и злая невестка 429
Тема вопросительная 342
Поэтический конкурс № 13 (Мистика). Голосование 293
Про неграмотных воспитателей. 217
Леди
От частокола к белоснежной улыбке: звезды, изменившие зубы (фото) Вспомним, как выглядели зубы звезд в начале карьеры. Что именно они сделали, чтобы скорректировать улыбку?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»