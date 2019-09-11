Российский город завалило снегом в сентябре. Репортаж из Instagram
Пока в Центральной России наслаждаются летней погодой, а в Москве гадают, будет ли осень такой же теплой, как в прошлом году, в Норильске 11 сентября прошла первая метель.
Пока в Центральной России наслаждаются летней погодой, а в Москве гадают, будет ли осень такой же теплой, как в прошлом году, в Норильске 11 сентября прошла первая метель.
Хоть город и находится в 300 километрах севернее полярного круга, синоптики заявили, что даже для него такая погода не характерна, хоть и не является катаклизмом. Тем временем жители Норильска публикуют фото первого сентябрьского снега в соцсетях. Самые яркие снимки и видео — в подборке «Ленты.ру».