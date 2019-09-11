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12:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский город завалило снегом в сентябре. Репортаж из Instagram

Пока в Центральной России наслаждаются летней погодой, а в Москве гадают, будет ли осень такой же теплой, как в прошлом году, в Норильске 11 сентября прошла первая метель.

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Хоть город и находится в 300 километрах севернее полярного круга, синоптики заявили, что даже для него такая погода не характерна, хоть и не является катаклизмом. Тем временем жители Норильска публикуют фото первого сентябрьского снега в соцсетях. Самые яркие снимки и видео — в подборке «Ленты.ру».

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