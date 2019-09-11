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13:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 11 сентября: начинается «бабье лето»

Наблюдаем за птицами.

Источник: @ripato

11 сентября православная церковь отмечает большой праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В народном календаре этот день получил название Иван Постный, так как в него нужно соблюдать строгий пост.

Считается, что именно с этого дня начинается «бабье лето». По природным приметам можно предугадать, какими будут ближайшие дни, а также осень и зима.

Если в этот день гремит гром — осень будет долгой и теплой. Солнечная погода будет держаться долго, если в этот день летает много грачей.

Улетающие журавли предсказывают скорый мороз и снежную зиму. Увидеть в небе лебедей — к снегу, а гусей — к дождю.

А вот если скворцы долго не улетают, то хорошая и теплая погода продержится еще долго.

Екатерина Гура

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