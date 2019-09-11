Погодные приметы на 11 сентября: начинается «бабье лето»
Наблюдаем за птицами.
Наблюдаем за птицами.
11 сентября православная церковь отмечает большой праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В народном календаре этот день получил название Иван Постный, так как в него нужно соблюдать строгий пост.
Если в этот день гремит гром — осень будет долгой и теплой. Солнечная погода будет держаться долго, если в этот день летает много грачей.
Улетающие журавли предсказывают скорый мороз и снежную зиму. Увидеть в небе лебедей — к снегу, а гусей — к дождю.
А вот если скворцы долго не улетают, то хорошая и теплая погода продержится еще долго.
Екатерина Гура