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18:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ливни и торнадо: средиземноморское побережье Испании оказалось под водой

Стихия нанесла значительный ущерб многим городам и поселкам.

С 11 сентября на побережье Средиземного моря в Испании и на Балеарских островах введен режим повышенной опасности в связи с резким ухудшением погоды. Природное явление, называемое в Испании La gota fria («холодная капля»), настигает этот регион ежегодно в начале осени. Несколько дней идут сильные ливни, сопровождаемые штормовым ветром, градом, резким понижением температуры и даже торнадо.

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Первые дожди с грозами начались еще 9 сентября, а 10-го стихия уже нанесла значительный ущерб населенным пунктам на юге страны. С 11 по 14 сентября режим повышенной опасности ввели в провинциях Валенсия, Кастельон и Аликанте.

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В социальных сетях местные жители и туристы публикуют последствия стихии. Кроме наводнений и сильного ветра, в нескольких городах в провинции Аликанте уже были замечены торнадо.

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Екатерина Гура

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