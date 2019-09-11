Ливни и торнадо: средиземноморское побережье Испании оказалось под водой

С 11 сентября на побережье Средиземного моря в Испании и на Балеарских островах введен режим повышенной опасности в связи с резким ухудшением погоды. Природное явление, называемое в Испании La gota fria («холодная капля»), настигает этот регион ежегодно в начале осени. Несколько дней идут сильные ливни, сопровождаемые штормовым ветром, градом, резким понижением температуры и даже торнадо.
Первые дожди с грозами начались еще 9 сентября, а 10-го стихия уже нанесла значительный ущерб населенным пунктам на юге страны. С 11 по 14 сентября режим повышенной опасности ввели в провинциях Валенсия, Кастельон и Аликанте.
В социальных сетях местные жители и туристы публикуют последствия стихии. Кроме наводнений и сильного ветра, в нескольких городах в провинции Аликанте уже были замечены торнадо.