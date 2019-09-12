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10:54 (мск), источник: РИА Новости

В Антарктиде нашли «затерянную» пещеру

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Участники 24-й украинской экспедиции в Антарктиду нашли «затерянную» ледниковую пещеру с озерами и рекой, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Пещеру на острове Галиндез, где находится украинская станция «Академик Вернандский», нашли еще в ходе первых антарктических экспедиций. «Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило», — рассказали в министерстве.

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Руководитель 24-й экспедиции Игорь Дикий признался, что обнаружить пещеру удалось не сразу. «Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея домика Ворде нам повезло: мы нашли вход в затерянную пещеру», — сообщил он.

Общая ширина ходов пещеры, которые пролегают на трех этажах, составляет около 200 метров, в ней находятся подледная река и два озера. Кроме того, ученые нашли перо птицы, которое «точно не принадлежит пингвину». Образцы для исследований уже отправили на Украину.

Станция «Академик Вернандский» функционирует с 1996 года. Она была основана в 1953 году на острове Галиндез британскими исследователями под названием «Фарадей», впоследствии ее передали Украине на безвозмездной основе.

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