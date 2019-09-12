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09:29 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики предупредили о резком похолодании

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В ряде российских регионов в конце недели ожидается резкое похолодание. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

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Источник: РИА Новости

В частности, в Москве температура снизится до 13−18 градусов, а на севере Центрального округа — до 11−17 градусов. В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях дневная температура составит около 16 градусов на фоне продолжительных ливней.

Похожая ситуация складывается в Карелии, Вологодской и Архангельской областях, где также ожидается сильный дождь с похолоданием до 10−15 градусов.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях на выходных придут ночные заморозки до -1 градуса, в Приморском крае — до -2 градусов, в Иркутской области — до -5 градусов.

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