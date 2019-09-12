Синоптики предупредили о резком похолодании

В частности, в Москве температура снизится до 13−18 градусов, а на севере Центрального округа — до 11−17 градусов. В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях дневная температура составит около 16 градусов на фоне продолжительных ливней.
Похожая ситуация складывается в Карелии, Вологодской и Архангельской областях, где также ожидается сильный дождь с похолоданием до 10−15 градусов.
В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях на выходных придут ночные заморозки до -1 градуса, в Приморском крае — до -2 градусов, в Иркутской области — до -5 градусов.