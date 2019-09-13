Народные приметы на 13 сентября: погоду предскажут журавли
Делаем прогноз на ближайшие дни и на всю зиму.
Делаем прогноз на ближайшие дни и на всю зиму.
13 сентября православная церковь почитает память святого Киприана Карфагенского. В народе этот день называли Куприянов день или Журавлиное вече, поскольку считалось, что именно сейчас журавли решают, как и куда им лететь на зимовку.
Считалось, что если журавли в этот день летят низко — зима ожидается теплой, а если высоко — холодной. Если птицы громко курлычут, то скоро будет дождь. А если домашняя птица нахохлилась, то стоит ждать ненастья.
Погоду можно было определить и по другим природным явлениям. Например, если муравьи построили большие муравейники, то зима будет холодной и снежной.
Если лягушки прячутся глубоко под воду, то стоит ждать скорого похолодания. А вот если одуванчик цветет в это время, то осень будет долгой и теплой.
Екатерина Гура