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12:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 сентября: погоду предскажут журавли

Делаем прогноз на ближайшие дни и на всю зиму.

Источник: @vincentvanzalinge

13 сентября православная церковь почитает память святого Киприана Карфагенского. В народе этот день называли Куприянов день или Журавлиное вече, поскольку считалось, что именно сейчас журавли решают, как и куда им лететь на зимовку.

По поведению журавлей в Куприянов день наши предки определяли погоду на ближайшие дни и даже на зиму.
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Считалось, что если журавли в этот день летят низко — зима ожидается теплой, а если высоко — холодной. Если птицы громко курлычут, то скоро будет дождь. А если домашняя птица нахохлилась, то стоит ждать ненастья.

Погоду можно было определить и по другим природным явлениям. Например, если муравьи построили большие муравейники, то зима будет холодной и снежной.

Если лягушки прячутся глубоко под воду, то стоит ждать скорого похолодания. А вот если одуванчик цветет в это время, то осень будет долгой и теплой.

Екатерина Гура

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