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09:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 15 сентября: когда придут холода

Об этом расскажут дождь и птицы.

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Источник: Агентство «Москва»

В сентябре по многим приметам можно узнать, когда наступят настоящие осенние холода.

Крестьяне давно подметили: если 15 сентября ясно, осень будет теплая. Дождь — к сухой осени. Безветренная погода и обилие росы — к ясной и мягкой. А вот свиристели рано отлетают к скорому похолоданию.

О погоде на ближайшие дни судили по облакам. Если они опускаются и плывут низко — к непогоде. Если закат красного цвета, скоро будет ветер или заморозки. Ветер к вечеру усиливается и меняет направление против движения часовой стрелки — к плохой погоде.

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