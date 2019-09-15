Погодные приметы на 15 сентября: когда придут холода
Об этом расскажут дождь и птицы.
Об этом расскажут дождь и птицы.
В сентябре по многим приметам можно узнать, когда наступят настоящие осенние холода.
Крестьяне давно подметили: если 15 сентября ясно, осень будет теплая. Дождь — к сухой осени. Безветренная погода и обилие росы — к ясной и мягкой. А вот свиристели рано отлетают к скорому похолоданию.
О погоде на ближайшие дни судили по облакам. Если они опускаются и плывут низко — к непогоде. Если закат красного цвета, скоро будет ветер или заморозки. Ветер к вечеру усиливается и меняет направление против движения часовой стрелки — к плохой погоде.