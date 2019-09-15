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17:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Шторм «Умберто» обрушился на Багамские Острова

Он может усилиться до урагана.

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Спустя 2 недели после разрушительного урагана «Дориан» в Атлантике сформировался тропический шторм «Умберто», сообщает AFP.

Он принес сильные ливни на Багамские Острова, серьезно замедлив оказание помощи пострадавшим ранее регионам. Местные жители не могут получить топливо и питьевую воду.

По данным Национального ураганного центра США, скорость ветра в субботу составляла 95 км в час. Ожидается, что в последующие дни «Умберто» усилится до урагана.

Как сообщалось, ураган «Дориан» 5 категории образовался на острове Большой Багама 1 сентября и двинулся в сторону США. Число погибших составило 59 человек, еще около 1,3 тыс. считаются пропавшими без вести.

Анна Лысенко

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