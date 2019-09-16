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12:39 (мск), источник: Аргументы и факты

Что такое «барическая пила»?

В начале этой недели жителей Москвы ждет климатический сюрприз под названием «барическая пила».

Источник: СС0/agamaszota

В начале этой недели жителей Москвы ждет климатический сюрприз под названием «барическая пила».

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Жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в течение недели произойдут резкие скачки давления, которые принято называть «барической пилой». Так, если в воскресенье показания барометров будут еще близкими к норме — 745 миллиметров ртутного столба, то в начале недели ожидается резкое падение давления — до 733. При этом к выходным значения вновь вернутся к нормальным.

Помимо резких перепадов давления, жителей столицы также ожидает резкое снижение температуры. С приходом арктического воздуха температурный фон в Москве окажется на 5 градусов ниже климатической нормы. К пятнице в ночные часы столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. В Подмосковье местами на севере и востоке возможны заморозки до минус 2 градусов. К концу недели погода будет ветреной и влажной, из-за чего температура будет казаться на 3−4 градуса прохладнее реальных показателей.

Что означает термин «барическая пила»?

«Барическая пила» — это резкие колебания атмосферного давления за определенный срок. Пилой такое явление назвали из-за того, что очень частые перепады атмосферного давления на графике выглядят, как зубчики пилы. Название такому явлению, по словам заведующей лаборатории Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, дали не синоптики, а журналисты. Метеорологи больше склонны описывать такое явление как колебания атмосферного давления.

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Какое атмосферное давление считается нормальным?

Нормальным принято считать атмосферное давление, равное 760 мм. рт. ст. (1 013,25 гПа, 1 013,25 мбар). Но это не означает, что такая величина является климатической нормой для всех регионов и в течение всего года. Так, для населенных пунктов, расположенных на высоте земной поверхности близкой к уровню моря, например, в Санкт-Петербурге, это значение давления составляет 760 мм.рт.ст., а в Москве нормальным является значение 748 мм.рт.ст.

Чем опасна «барическая пила»?

Синоптики предупреждают, что скачки давления негативным образом могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Колебания атмосферного давления могут быть неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Перепады давления способны вызвать головную боль, слабость, тошноту, повышение артериального давления, учащение приступов стенокардии.

Как пережить «барическую пилу»?

Чтобы снизить зависимость от погоды, в первую очередь необходимо постараться нормализовать режим труда и отдыха, хорошо высыпаться, заниматься спортом или просто гулять на свежем воздухе при любой погоде. Во время резких перепадов давления не следует перебарщивать с едой, питьем и курением.

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