Что такое «барическая пила»?
В начале этой недели жителей Москвы ждет климатический сюрприз под названием «барическая пила».
В начале этой недели жителей Москвы ждет климатический сюрприз под названием «барическая пила».
В начале этой недели жителей Москвы ждет климатический сюрприз под названием «барическая пила».
Жителей Москвы, Московской области и
Помимо резких перепадов давления, жителей столицы также ожидает резкое снижение температуры. С приходом арктического воздуха температурный фон в Москве окажется на 5 градусов ниже климатической нормы. К пятнице в ночные часы столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. В Подмосковье местами на севере и востоке возможны заморозки до минус 2 градусов. К концу недели погода будет ветреной и влажной,
«Барическая пила» — это резкие колебания атмосферного давления за определенный срок. Пилой такое явление назвали
Нормальным принято считать атмосферное давление, равное 760 мм. рт. ст. (1 013,25 гПа, 1 013,25 мбар). Но это не означает, что такая величина является климатической нормой для всех регионов и в течение всего года. Так, для населенных пунктов, расположенных на высоте земной поверхности близкой к уровню моря, например, в
Синоптики предупреждают, что скачки давления негативным образом могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Колебания атмосферного давления могут быть неблагоприятны для людей с
Чтобы снизить зависимость от погоды, в первую очередь необходимо постараться нормализовать режим труда и отдыха, хорошо высыпаться, заниматься спортом или просто гулять на свежем воздухе при любой погоде. Во время резких перепадов давления не следует перебарщивать с едой, питьем и курением.