Погодные приметы на 16 сентября: наблюдаем за природой
Дождь в этот день — к затяжному ненастью.
Дождь в этот день — к затяжному ненастью.
В народе 16 сентября прозвали днем Домны Доброродной. В этот день принято наводить порядок в доме. Считается, что это поможет приобрести благополучие.
По разным природным приметам наши предки определяли погоду как на ближайшие дни, так и на предстоящую зиму.
Также считалось, что если к вечеру пойдет дождь, то ненастье затянется надолго.
Много шишек на ели — к теплой зиме. А вот если муравьи строят высокие муравейники, то следует готовиться к морозам и обильному снегу.
Екатерина Гура