Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посетители британского фестиваля оставили после себя хаосТакое случается все чаще
Фоторепортажи
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
12:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 сентября: наблюдаем за природой

Дождь в этот день — к затяжному ненастью.

Источник: Reuters

В народе 16 сентября прозвали днем Домны Доброродной. В этот день принято наводить порядок в доме. Считается, что это поможет приобрести благополучие.

По разным природным приметам наши предки определяли погоду как на ближайшие дни, так и на предстоящую зиму.

Например, теплая погода на Домну предсказывала позднюю весну, гроза — теплую осень, а красный закат говорил о приближающихся холодах.

Также считалось, что если к вечеру пойдет дождь, то ненастье затянется надолго.

Много шишек на ели — к теплой зиме. А вот если муравьи строят высокие муравейники, то следует готовиться к морозам и обильному снегу.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
Hi-Tech
Названы важнейшие параметры для игр на смартфоне Выбираем игровой смартфон правильно.
Авто
5 сюрпризов китайского автопрома, о которых стоит знать Автомобильная промышленность Китая развивается семимильными шагами! Вот только ключевые факты из истории китайского автопрома известны совсем немногим… Авто Mail.ru решил устранить этот пробел
Кино
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу Работа в передаче не всегда дается телеведущей легко
Недвижимость
Что нужно знать о сторонах договора по ипотеке?
6 мест на планете, за переезд куда приплатят
Как хранить домашний текстиль, чтобы он был как новый: 7 дельных подсказок
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Дети
В сети появились архивные фото принца Гарри в честь его 35-летия Поклонники обсуждают семейные снимки герцога.
Леди
«С каждым годом молодеет»: в сети обсуждают портрет Галкина Шоумен показал новое фото в инстаграме.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»