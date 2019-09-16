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15:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Таинственные сигналы в Оклахоме озадачили ученых

Аномалия длилась все лето.

Источник: AP 2019

Геофизики пытаются разгадать загадку странных волн, зафиксированных сейсмометрами в Оклахоме.

Как сообщает National Geographic, первая аномалия была зафиксирована 24 июня. Сигналы «пульсировали» около 10 минут. Сперва геологи приняли ее за сбой в системе мониторинга. Кроме того, станции часто обнаруживают нетипичный шум, но его источником может быть проезжающий автомобиль или даже прошедшая мимо корова, говорят ученые.

Но затем оказалось, что аномалию зафиксировали 52 станции по всему штату.
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Аналитик Эндрю Тиль, которому поручили расследовать это событие, проследил подобные сигналы с марта до настоящего времени. Волны возникали снова с возрастающей частотой, интенсивностью и длительностью.

Они всегда происходили утром, но никогда — в воскресенье. Последний факт натолкнул ученых на мысль искать причину аномалии на армейском заводе боеприпасов в Макалестере, где взрывы происходят постоянно.

Хотя возможный источник акустических волн установлен, исследователи до сих пор не знают, почему они распространяются так далеко и меняются со временем. «Здесь все еще много странных неизвестных», — говорит Джошуа Кармайкл из Лос-Аламосской национальной лаборатории. Геофизики предположили, что в подходящих атмосферных и геологических условиях такие акустические волны могут распространяться на очень большие территории.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам ученых, понимание этого процесса поможет отслеживать ядерную деятельность за рубежом, например, испытания ядерной бомбы.

Анна Лысенко

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