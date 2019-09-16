Таинственные сигналы в Оклахоме озадачили ученых
Аномалия длилась все лето.
Аномалия длилась все лето.
Геофизики пытаются разгадать загадку странных волн, зафиксированных сейсмометрами в Оклахоме.
Как сообщает National Geographic, первая аномалия была зафиксирована 24 июня. Сигналы «пульсировали» около 10 минут. Сперва геологи приняли ее за сбой в системе мониторинга. Кроме того, станции часто обнаруживают нетипичный шум, но его источником может быть проезжающий автомобиль или даже прошедшая мимо корова, говорят ученые.
Аналитик Эндрю Тиль, которому поручили расследовать это событие, проследил подобные сигналы с марта до настоящего времени. Волны возникали снова с возрастающей частотой, интенсивностью и длительностью.
Они всегда происходили утром, но никогда — в воскресенье. Последний факт натолкнул ученых на мысль искать причину аномалии на армейском заводе боеприпасов в Макалестере, где взрывы происходят постоянно.
Хотя возможный источник акустических волн установлен, исследователи до сих пор не знают, почему они распространяются так далеко и меняются со временем. «Здесь все еще много странных неизвестных», — говорит Джошуа Кармайкл из
По словам ученых, понимание этого процесса поможет отслеживать ядерную деятельность за рубежом, например, испытания ядерной бомбы.
Анна Лысенко