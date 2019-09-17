Зима близко: жители России публикуют в соцсетях фото первого снега
Причем выпал он не только в северных регионах.
Причем выпал он не только в северных регионах.
Россия — поистине уникальная страна. Пока жители одних регионов наслаждаются теплом «бабьего лета», жители других уже встречают зиму. В соцсетях официально открылся сезон «первого снега»: пользователи массово публикуют доказательства того, что зима уже совсем близко.
Кстати, за первую половину сентября снег успел выпасть не только в Якутии и некоторых других сибирских районах, но и в Подмосковье.
Екатерина Гура