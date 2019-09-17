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15:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зима близко: жители России публикуют в соцсетях фото первого снега

Причем выпал он не только в северных регионах.

Россия — поистине уникальная страна. Пока жители одних регионов наслаждаются теплом «бабьего лета», жители других уже встречают зиму. В соцсетях официально открылся сезон «первого снега»: пользователи массово публикуют доказательства того, что зима уже совсем близко.

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Кстати, за первую половину сентября снег успел выпасть не только в Якутии и некоторых других сибирских районах, но и в Подмосковье.

Екатерина Гура

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