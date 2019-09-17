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18:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу

Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу. Суд встал на сторону сотрудницы московского НИИ, которую уволили за прогул 5 февраля 2018 года. Об этом сообщает «Гарант.ру».

Источник: Агентство «Москва»

Женщина объяснила, что ездила к родителям в подмосковную деревню на личном автомобиле. Из-за сильного снегопада она не смогла выехать в Москву и утром предупредила об этом руководство. После выхода на работу она написала объяснительную записку и попросила предоставить ей отпуск задним числом на день прогула. Работодатель не счел указанные причины уважительными, и 8 февраля женщину уволили за прогул.

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Суды первых двух инстанций поддержали работодателя — они пришли к выводу, что неудобства из-за обильных осадков не могут стать уважительной причиной неявки на работу. Они также сочли, что работница сама «не проявила должной осмотрительности» и не приняла меры, чтобы заранее вернуться в Москву. Суды настаивали, что чрезвычайного положения в указанный период не объявлялось, а факт плохого состоянии дороги и отсутствия возможности воспользоваться личным транспортом сочли недоказанным.

Верховный суд отметил, что женщина указывала на принятие всех возможных мер для приезда на работу. Так, она вызывала трактор для расчистки снега, но он добрался лишь к вечеру. Женщина представила документ, подтверждающий вызов снегоуборочной техники. Кроме того, рядом с деревней не было других населенных пунктов, а ближайшая станция находится в 10 километрах. Суд также пришел к выводу, что снегопад не был рядовым явлением, так как о нем писали СМИ.

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