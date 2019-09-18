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14:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 18 сентября: делаем прогноз на зиму

Присматриваемся к листьям и ягодам рябины.

Источник: @ikocs

18 сентября церковь чтит память Елизаветы и Захарии — родителей Иоанна Крестителя. В этот день в народе было принято делать прогнозы на предстоящие сезоны.

Так, считалось, что если на рябине рано пожелтели листья, то осень и зима придут рано.

Ягод на рябине много — значит, осень будет дождливой, а если мало — засушливой.

Прогноз можно сделать и по небу. Если до восхода солнца облака красного цвета, то в ближайшие дни следует ждать ухудшения погоды.

Екатерина Гура

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