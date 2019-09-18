Погодные приметы на 18 сентября: делаем прогноз на зиму
Присматриваемся к листьям и ягодам рябины.
Присматриваемся к листьям и ягодам рябины.
18 сентября церковь чтит память Елизаветы и Захарии — родителей Иоанна Крестителя. В этот день в народе было принято делать прогнозы на предстоящие сезоны.
Ягод на рябине много — значит, осень будет дождливой, а если мало — засушливой.
Прогноз можно сделать и по небу. Если до восхода солнца облака красного цвета, то в ближайшие дни следует ждать ухудшения погоды.
Екатерина Гура