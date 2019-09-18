Ученый рассказал о влиянии глобального потепления на «бабье лето»
Замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов отметил, что подобное изменение климата будет способствовать, в частности, росту периодичности «бабьего лета».
Замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов отметил, что подобное изменение климата будет способствовать, в частности, росту периодичности «бабьего лета».
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глобальное потепление будет способствовать росту периодичности и длительности «бабьего лета». Об этом ТАСС сообщил замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.
«Глобальное потепление способствует тому, что вероятность таких продолжительных погодных режимов ["бабье лето"] будет расти, то есть они будут чаще наблюдаться, причем не только осенью, но и в другие сезоны», — сообщил он.
Климатолог отметил, что глобальное потепление будет способствовать как увеличению периодичности «бабьего лета», так и его длительности.
По его словам, под «бабьем летом» стоит подразумевать характерную особенность переходных сезонов, когда перестройка циркуляции способствует установке стационарных погодных режимов. В такие периоды устанавливаются долгоживущие антициклоны, способствующие установке теплой погоды.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС ранее, что следствием глобального потепления является не только повышение температуры воздуха, но и рост «экстремальных событий» в погоде. К их числу он относил снег в Сахаре, резкое и длительное похолодание в Северной Америке, очень теплую погоду на европейской территории России, затяжные дожди, которые приводят к наводнениям в ряде стран западной Европы. Повышенная повторяемость таких экстремальных событий — это следствия глобального потепления, отмечал метеоролог.