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20:12 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученый рассказал о влиянии глобального потепления на «бабье лето»

Замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов отметил, что подобное изменение климата будет способствовать, в частности, росту периодичности «бабьего лета».

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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глобальное потепление будет способствовать росту периодичности и длительности «бабьего лета». Об этом ТАСС сообщил замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

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«Глобальное потепление способствует тому, что вероятность таких продолжительных погодных режимов ["бабье лето"] будет расти, то есть они будут чаще наблюдаться, причем не только осенью, но и в другие сезоны», — сообщил он.

Климатолог отметил, что глобальное потепление будет способствовать как увеличению периодичности «бабьего лета», так и его длительности.

По его словам, под «бабьем летом» стоит подразумевать характерную особенность переходных сезонов, когда перестройка циркуляции способствует установке стационарных погодных режимов. В такие периоды устанавливаются долгоживущие антициклоны, способствующие установке теплой погоды.

Следствия глобального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС ранее, что следствием глобального потепления является не только повышение температуры воздуха, но и рост «экстремальных событий» в погоде. К их числу он относил снег в Сахаре, резкое и длительное похолодание в Северной Америке, очень теплую погоду на европейской территории России, затяжные дожди, которые приводят к наводнениям в ряде стран западной Европы. Повышенная повторяемость таких экстремальных событий — это следствия глобального потепления, отмечал метеоролог.

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