Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в европейской части России
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В воскресенье в европейской части России ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер, говорится в сообщении Гидрометцентра.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В воскресенье в европейской части России ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Причиной станет циклон из Скандинавии, который продолжит движение на юг. Порывы ветра местами будут достигать 20−25 метров в секунду.
«Температурный фон и фон атмосферного давления будут испытывать резкие колебания», — уточняется в сообщении.
Как отмечают метеорологи, в ночь на воскресенье столичный регион окажется в теплой части циклона, москвичей ждет дождь. При этом температура воздуха окажется ниже среднего показателя на