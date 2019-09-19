Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как менялось отношение к слову «демократия» в России В России отметили Международный день демократии. У этого слова была сложная и интересная судьба
Фоторепортажи
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
40Comedy Wildlife Photography Awards
12:58 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в европейской части России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В воскресенье в европейской части России ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 77% 768 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА Новости

Причиной станет циклон из Скандинавии, который продолжит движение на юг. Порывы ветра местами будут достигать 20−25 метров в секунду.

«Температурный фон и фон атмосферного давления будут испытывать резкие колебания», — уточняется в сообщении.

Как отмечают метеорологи, в ночь на воскресенье столичный регион окажется в теплой части циклона, москвичей ждет дождь. При этом температура воздуха окажется ниже среднего показателя на четыре-пять градусов — около семи.

Читайте также
 'Дима, отдай!' Путин пошутил об излишней бюрократии
В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко
Здоровье
Сильная головная боль девушки оказалась симптомом смертельной инфекции Студентка приняла менингит за похмелье.
Hi-Tech
Телевизоры Xiaomi резко подешевели в России Большие и маленькие.
Авто
Land Cruiser 200 в необычном кузове: каким может быть пикап В России «Крузак» привыкли воспринимать исключительно как роскошный внедорожник. Однако были времена, когда Land Cruiser был «рабочей лошадкой»
Кино
Сын Нагиева заявил, что ждал главной роли в кино 10 лет Кирилл Нагиев впервые играет ключевого персонажа в комедии «Марафон желаний»
Недвижимость
Валютным ипотечникам придется заплатить за квартиры
Как город борется с подтоплениями во время дождей?
В Москве нашли слишком много дешевых квартир
Кнопка помощи: как спасают застрявших в городских лифтах
Дети
Британские журналисты обсуждают беременность Кейт Миддлтон Многие уверены, что герцогиня станет мамой в четвертый раз
Леди
В сети появились новые фото Джигарханяна с бывшей женой Фото пары показал их сын Степан.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»