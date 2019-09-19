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13:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 сентября: наступают первые морозы

По природным явлениям можно делать прогнозы на зиму.

Источник: @sakulich

19 сентября православные христиане празднуют Михайлово чудо. С этого дня начинаются первые заморозки, которые в народе называют михайловскими утренниками.

По народным приметам в Михайлов день можно делать прогнозы на осень и зиму. Так, если 19 сентября стоит хорошая погода, то осень будет долгой и теплой. Если облака вечером на небе синего цвета — погода скоро изменится.

Определить погоду можно и по листьям деревьев.

Например, если на верхушке березы листья зеленого цвета, то зима придет рано. А если этих листьев на дереве много, то зимой будет морозно и снежно.

Если с осины листья падают «лицом» вверх — зима будет холодной, а если наоборот — теплой.

Кроме того, если утром на деревьях есть иней, то зимой будет много снега.

Екатерина Гура

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