Погодные приметы на 19 сентября: наступают первые морозы
По природным явлениям можно делать прогнозы на зиму.
По природным явлениям можно делать прогнозы на зиму.
19 сентября православные христиане празднуют Михайлово чудо. С этого дня начинаются первые заморозки, которые в народе называют михайловскими утренниками.
По народным приметам в Михайлов день можно делать прогнозы на осень и зиму. Так, если 19 сентября стоит хорошая погода, то осень будет долгой и теплой. Если облака вечером на небе синего цвета — погода скоро изменится.
Определить погоду можно и по листьям деревьев.
Если с осины листья падают «лицом» вверх — зима будет холодной, а если наоборот — теплой.
Кроме того, если утром на деревьях есть иней, то зимой будет много снега.
Екатерина Гура