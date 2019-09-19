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15:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали причину начала одного из ледниковых периодов

Он пошел на пользу многим видам.

Источник: AP 2019

Пыль от крупного астероида стала причиной одного из ледниковых периодов на Земле, который начался около 466 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров.

Об этом заявила группа ученых в новом исследовании, опубликованном в Science Advances.

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Существует немало гипотез о причинах периодических оледенений Земли. Среди них: горообразовательные процессы, изменения светимости Солнца, вулканическая деятельность и другие. Причина Палеозойской ледниковой эры (460—230 млн лет назад) до сих пор была для ученых загадкой. Ученые предположили, что вызвать оледенение могла космическая пыль.

«Мусор» из космоса попадает в атмосферу Земли регулярно. Это частички астероидов, комет и других небесных тел. Как правило, их количество незначительно по сравнению с вулканическим пеплом, пылью от песчаных бурь или частичками морской соли.

Но 466 млн лет назад между Марсом и Юпитером в результате столкновения рассыпались два астероида. Ширина одного из них составляла около 150 км, установили исследователи. Они нашли следы этих космических тел в осадочных отложениях Земли — скалах, которые когда-то были морским дном.

«Обычно Земля получает около 40 тысяч тонн внеземного материала каждый год. Умножьте это на тысячу или десять тысяч», — рассказал Phys.org Филипп Хек, доцент Чикагского университета и один из авторов статьи.

В течение последующих 2 миллионов лет пыль от астероидов в большом количестве попадала в земную атмосферу, вызывая постепенное охлаждение планеты, говорят ученые.

Изменения были достаточно медленными. Флора и фауна смогли адаптироваться и даже извлечь выгоду из изменений: произошел настоящий бум новых видов, которые приспособились к выживанию в регионах с низкими температурами.

Анна Лысенко

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