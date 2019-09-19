Небольшой городок в Испании неожиданно «замело» градом (фото)

Вот уже вторую неделю несколько провинций Испании заливают сильнейшие дожди, сопровождающиеся мощным ветром и даже торнадо. В результате такой погоды в отдельных районах произошли наводнения, и несколько человек погибли.
Но природные катаклизмы, похоже, не собираются отступать. 18 сентября небольшой городок Вилафранка в провинции Кастельон на несколько часов стал выглядеть абсолютно по-зимнему.
Вместе с ливнем там прошел сильнейший мелкий град, который густо покрыл улицы и зеленые деревья.
Град был такой мелкий, что напоминал снег. Фото с места событий стали быстро появляться в соцсетях, а на помощь местным жителям прибыли спасатели и коммунальные службы.